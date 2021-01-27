Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: “Lefkoşa ve Girne’deki vezneler 09.00 - 12.00 arası açık”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve Trafik Dairesi’nin (Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi) Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan şubeleri, 3 Şubat 2021 tarihine kadar mesai günleri veznelerin saat 09:00 ile 12:00 arasında hizmet vereceği duyuruldu.

Söz konusu veznelerin hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, gerekli izni alarak evlerinden çıkmaları, veznelerde işlem yaparken maske, hijyen ve mesafe kurallarına riayet etmeleri önemle rica edildi.

Bu arada araç seyrüsefer ve muayene harçları, resmi internet sitemiz www.bub.gov.ct.tr üzerinden Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’ne girerek kredi kartı ile ödenebildiği vurgulandı.