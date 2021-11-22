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"Ülke Siyasetine Yön vermek için Adayım"

‌Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusunda Bulanan Mehmet Erol, Ülkenin Siyasetine yön vermek için Aday olduğunu Açıkladı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 16:09
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"Ülke Siyasetine Yön vermek için Adayım"
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Daha öncelerde Sivil Toplum Örgütlerinde bir çok görevde yer alan Erol, Yeniden Doğuş Partisi'nde Denetleme kuruluna seçilmiş ve ardından Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa ilçe yönetiminde görev yapıyor.

Mehmet Erol, "Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanımız Erhan Arıklı öncülüğündeki Meşaleyi önce başbakanlığa daha sonra Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız" diye konuştu.

"‌Daha içinde olduğumuz  dönemde hükümetten kaçanlar Ülkemizi çikmaza sokan siyasiler bugün yine hükümete talip oluyorlar" diyen Erol, "Halkımız bunları görmesi gerekir partimiz Yeniden Doğuş Partisi dişlananlarin ötekileştirilenlerin partisidir partimize her geçen gün katılımlar artmaktadır. 23 Ocak Olağan Genel Seçimlerde  partimiz 1.parti olarak çıkacaktır" dedi...

Erol son olarak "Halkımıza buradan sizlerin aracılığınızla seslenmek istiyorum Yeniden Doğuş Partisi KKTC 'yi bir bütün olarak herkesin hakkını savunacak tek partidir.." açıklamasını yaptı

Son Güncelleme: 22.11.2021 17:15
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