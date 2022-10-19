"Ülke turizmimizi tanıtmak için filmler hazırlanıyor"

Aktunç, “KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği protokolüne istinaden, Bakanlığımız ile TC Kültür ve Turizm bakanlığı, ülke turizmimizi tanıtmak için İngiltere, Almanya ve Rusya'da kullanılmak üzere tanıtım filmleri hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali işbirliği protokolüne istinaden, Bakanlığımız ile TC Kültür ve Turizm bakanlığı, ülke turizmimizi tanıtmak için İngiltere, Almanya ve Rusya'da kullanılmak üzere tanıtım filmleri hazırlıyor.

Türkiye Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ile hazırlanacak olan filmlerde, ülkemizin doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve en önemlisi de otantik Kıbrıs mutfağı tanıtılacak.

Tanıtım filmleri, Bakanlığımız ile birlikte belirlenen bölgelerde ve yine bakanlığımızın önerdiği temalar üzerinden hazırlanıyor.

Dünyanın 4. Büyük Turizm destinasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ile, Turizm konusunda daha da yakın ilişkiler içinde, işbirliğimizi artırarak devam ettireceğiz.”