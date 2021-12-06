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Ülkede 3’üncü Doz Aşı Olanların Oranı Yüzde 30’a Ulaşamadı

Can kaybının 110’a, günlük vaka sayısının ise 200’ün üstünde olduğu ülkede 3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 30’a ulaşamadı. 

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:58
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Ülkede 3’üncü Doz Aşı Olanların Oranı Yüzde 30’a Ulaşamadı
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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, KKTC’deki toplam aşılama 666 bin 382. Tek doz aşı olanların  oranı yüzde 74.93 (286 bin 237), 2’nci doz aşı olanların oran yüzde 74.06 (282 bin 905), 3’üncü doz aşı olanların oranı yüzde 28.38 (108 bin 417) 4’üncü doz olanların oranı yüzde 5,65 (21 bin 576).

Ülkede en fazla aşılama temmuz ayında olurken, sonbahardaki aşılama yazın gölgesinde kaldı.

Yine bakanlığın 3 Aralık verilerine göre, 2 doz Sinovac olup hatırlatma dozunu yapmayan 83 bin civarında, 2 doz Biontech olup hatırlatma dozunu yapmayan 24 bin civarında kişi var. 2 doz Astrazeneca olup 3’üncü dozunu olmayanlar ise 600 civarında.

Sağlık Üst Komitesi’nin kararı uyarınca bugünden itibaren 2’nci doz aşısının üzerinden 3-6 ay geçen kişiler 3’üncü dozunu yaptırmamışsa aşısız kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.

Buna göre, Pfizer/Biontech  (Comirnaty) Astrazeneca/Oxford (Vaxzevria) ve Moderna aşılarını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 6 ay geçen kişiler bugünden itibaren aşısız kabul edilecek.

Sinovac (Coronavac) aşısını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve aşısının üzerinden 3 ay geçen kişilerde 3’üncü doz aşılarını yaptırmamaları halinde aşısız sayılacak. Söz konusu kişilerin Adapassları iptal edilecek.

EN FAZLA AŞILAMA TEMMUZ’DA OLDU…

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021’in ocak ayından bu yana, ülkede en fazla aşılama Temmuz ayında, en düşük aşılama Nisan ayında oldu.

Buna göre, Ocak’ta 29 bin 265, Şubat’ta 54 bin 145, Mart’ta 22 bin 994, Nisan’da 14.50, Mayıs’ta 28 bin 487, Haziran’da 77 bin 620, Temmuz’da 115 bin 669, Ağustos’ta 107 bin 972, Eylül’de 78 bin 491, Ekim’de 33 bin 235, Kasım’da 77 bin 52 ve içinde bulunduğumuz Aralığın 3’üne kadar 24 bin 402 toplam aşılama oldu.  

Sonbahardaki aşılama, yazın gölgesinde kaldı.

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