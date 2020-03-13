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Ülkede hayat duruyor!

Bakanlar Kurulu'nun corona virüsü önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı ya da iş yerlerinin kapatılması gibi tedbirler alma yoluna gitmemesine rağmen, sorumluluk gösteren bir çok işletme bir süreliğine kepenk kapatıyor.

13 Mart 2020 Cuma 15:15
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Ülkede hayat duruyor!

Ülkede hayat duruyor!

Bakanlar Kurulu'nun corona virüsü önlemleri kapsamında, sokağa çıkma yasağı ya da iş yerlerinin kapatılması gibi tedbirler alma yoluna gitmemesine rağmen, sorumluluk gösteren bir çok işletme bir süreliğine kepenk kapatıyor. Uzmanların 'kalabalık ve toplu ortamlarda' bulunmayın uyarılarını dikkate alan işletmeler, birer birer kepenk kapatıyor. Cafe, restoran, bar, eğlence merkezi, spor salonu, meyhane, konfeksiyon mağazası ve butik gibi işletmeler sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada bir süre işletmelerinin kapalı olacağını duyurmaya başladı. Ülkenin dört bir yanından gelen benzer açıklamaların zincirleme şekilde artarak devam etmesi bekleniyor.

MÜZİK İZİNLERİ DE ASKIYA ALINDI

Ülkemizde faaliyet gösteren müzikli eğlence yerlerinin, müzik izinleri askıya alındı. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı, Çevre Koruma Dairesi tarafından, tüm dünyayı etkisi altına alan “koronavirüs” salgını tedbirleri kapsamında, KKTC genelindeki tüm müzikli eğlence yerlerinin, Çevre Koruma Dairesi 18/2012 Çevre Yasası’nın 58. Maddesi kapsamında verilmiş olan müzik izinleri, 13 Mart tarihini de kapsayacak şekilde, Çevre Yasası’nın 80. maddesinin 3. Fıkrası uyarınca, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hükümetin, halk sağlığının korunması kapsamında alacağı yeni tedbirler kapsamında alınacak tedbirler duyurulmaya devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsKKTC Koronavirüs
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korona 2020-03-13 15:31:04

Sorumlulukla ne alakası var. Dükkan kira, borç harç.Söyle nasıl yapalım. Hayatımızı riske atar çalırız.

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