Ülkemiz (KKTC) karantina turizminde dünya lideri

Bütün Dünyada etkisini gösteren pandemi, KKTC’de fırsatlar dönemi oldu.

Otelciler ve casinocular birliğinden bir takım fırsatçılar ülkemizde karantina turizminde başı çekiyor ve doğal olarak karantinalı girişlerin devam etmesi için bütün çabayı göstermekten geri durmuyor.

Hatta olayı daha da abartıp ülkeye gelecek öğrencileri de 75 günlük bir dilime yaymalarının sebebi karantina otellerinin doluluk oranları ile alakalı olduğundan.

Bütün ülkenin menfaatini unutup bir avuç insanın menfaatine hizmet eden yetkilileri derhal fikir ve görüşlerini gözden geçirmeye davet ediyoruz.

BU SORULARA CEVABINIZ VAR MI?

Hastalığı geçirip atlatanları neden karantina zulmüne zorluyorsunuz?

7 günlük karantina neden 10 güne çıkarıldı? Elinizde bir veto var mı?

7 gün yetmedi 10 güne çıkararak bulaşan vaka yakaladık diye dünyanın başka hangi ülkesinde 10 günlük karantina var?

Eğer yoksa karantina süresi 7 günden 10 güne çıkarılarak pandemi otellerine ek gelir mi sağlandı?

10 günlük karantina talebi karantina otellerinden mi geldi?

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30.000 öğrenci için, otellere 300.000 gece konaklama peşkeş çekilecek ödemeyi Maliye Bakanlığı yapacak üstelik pandemiden dolayı 1,500’er TL’ler ödenmezken.

Bu arada 30.000 öğrenciye otellere 300.000 gece konaklamanın bedeli 50.000.000 TL.

Yani Elli Milyon TL maliyenin kasasından karantina otellerine ödenecek…

HABER-KAYNAK : ADA BASINI GAZETESİ