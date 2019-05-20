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Uluçay: Elektronik kart sistemi ciddi tasarruf sağladı

20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:29
Uluçay: Elektronik kart sistemi ciddi tasarruf sağladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te uygulanan elektronik kart sisteminin ciddi tasarruf sağladığını açıkladı.

Uluçay konula ilgili yazılı açıklamasında göreve gelir gelmez başta genel sekreteri, özel kalem müdürü ve diğer müdürlerle yaptığı istişarelerle, Meclis personeli tarafından dile getirilen sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması yönünde çalışma başlatmaları talimatı verdiğini belirtti.

“Cumhuriyet Meclisi çalışanları arasında bir grubun çalışma saatlerine ısrarla riayet etmediği, giriş-çıkış kayıt defterinde birden çok kişi yerine imza atıldığı yönündeki şikâyetlerin dikkate alınması üzerine ve Kamu Görevlileri Yasası’nın amir hükmü gereği tüm kamu görevlilerinin çalışma saatlerinde görev yerlerinde bulunmak zorunda olduğundan da hareketle, kronikleşen bu ihmal ve istismarın önlenmesini teminen personelin giriş ve çıkışlarında uygulanan defter sisteminden elektronik kart sistemine geçiş 1 Şubat 2019 tarihinde sağlanmıştır” diyen Uluçay şöyle devam etti:

“Söz konusu uygulama sonucunda ciddi şekilde tasarruf sağlanmış, görev yerini izinsiz terk, işe gelmeme ve denetimsiz ek mesainin önüne geçilmiş, tüm personele eşit ve adil muamele tesis edilmiştir. Tüm halkımızı ve grev kararı alan sendika yönetimini de temin etmek isterim ki, Cumhuriyet Meclisi personelinin çalışma saatlerinde görev yerinde bulunması ve haksız ek mesainin önüne geçilmesi yönündeki uygulama, bir takım mesnetsiz iddia ve gerçek dışı ithamlara rağmen kararlılıkla sürdürülecektir.

Bu vesileyle, Cumhuriyet Meclisi’nin en verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için büyük bir özveriyle çalışmakta olan tüm personelime kamuoyu önünde teşekkür eder, saygılar sunarım.”

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