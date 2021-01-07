Uluçay: Kimin aday olacağına parti karar verir

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Erhan Arıklı’nın “hukuk çiğnendi” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Teberrüken Uluçay, Pazartesi günü yapılacak oylamada kimin aday olduğundan bağımsız, 26 ret oyu çıkması halinde konunun Danışma Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı.

Meclis kürsüsünden konuşan Uluçay, bu konuda Meclis’teki hukukçulardan da görüş alındığını belirtti.

Uluçay, Pazartesi günü yapılan seçimde Meclis’in kendi iradesini yansıttığını, bunun da ‘26 ret oyu’ olduğunu belirtti.

Meclis’teki vekil sayısının 50’ye çıkmasının ardından bugüne kadar 26 vekille işlem gören herhangi bir işlem olmadığını açıklayan Uluçay, “aynı işlem yeniden alınabilir. 26 ret çıkması halinde hem nisapta, hem güvensizlik önergesinde geri dönüşü yoktur. Seçimde yansıyan vekillerin kendi özgür iradeleriyle ortaya çıkan husustur. Bana düşen görev de bu işlemi durdurmaktır” dedi.

Uluçay, Meclis Başkanlığı seçimi konusunun Danışma Kurulu’nda ele alındığını ifade ederek, “ Kişiler aday olmaz. Partiler aday gösterir. Kimin aday olacağına parti karar verir.” şeklinde konuştu.