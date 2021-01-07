Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

Uluçay: Kimin aday olacağına parti karar verir

Teberüken Uluçay, Meclis Başkanlığı seçimi konusunun Danışma Kurulu’nda ele alındığını ifade ederek, “ Kişiler aday olmaz. Partiler aday gösterir. Kimin aday olacağına parti karar verir.” şeklinde konuştu

07 Ocak 2021 Perşembe 14:52
517 Okunma
Uluçay: Kimin aday olacağına parti karar verir

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Erhan Arıklı’nın “hukuk çiğnendi” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Teberrüken Uluçay, Pazartesi günü yapılacak oylamada kimin aday olduğundan bağımsız, 26 ret oyu çıkması halinde konunun Danışma Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı.

Meclis kürsüsünden konuşan Uluçay, bu konuda Meclis’teki hukukçulardan da görüş alındığını belirtti.

Uluçay,  Pazartesi günü yapılan seçimde Meclis’in kendi iradesini yansıttığını, bunun da ‘26 ret oyu’ olduğunu belirtti.

Meclis’teki vekil sayısının 50’ye çıkmasının ardından bugüne kadar 26 vekille işlem gören herhangi bir işlem olmadığını açıklayan Uluçay, “aynı işlem yeniden alınabilir. 26 ret çıkması halinde hem nisapta, hem güvensizlik önergesinde geri dönüşü yoktur. Seçimde yansıyan vekillerin kendi özgür iradeleriyle ortaya çıkan husustur. Bana düşen görev de bu işlemi durdurmaktır” dedi.

Uluçay, Meclis Başkanlığı seçimi konusunun Danışma Kurulu’nda ele alındığını ifade ederek, “ Kişiler aday olmaz. Partiler aday gösterir. Kimin aday olacağına parti karar verir.” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Teberüken Uluçay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIB-TEK’TEN ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU
KIB-TEK’TEN ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU
Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun oldu
Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun oldu
Saner: “Hükümet ortaklarının yaptığı etik değil”
Saner: “Hükümet ortaklarının yaptığı etik değil”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim