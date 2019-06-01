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Uluçay, Mekke'de Çavuşoğlu ile görüştü

Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:54
Uluçay, Mekke'de Çavuşoğlu ile görüştü
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İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) düzenlediği 14’üncü Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Suudi Arabistan’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Mekke’de, Suudi Arabistan Krallığı Devlet Misafirhanesi’nde gerçekleşen görüşmede KKTC’nin İİT bağlamında yaptığı çalışmalar konuşulurken, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş alışverişinde de bulunuldu.

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Uluçay- Çavuşoğlu görüşmesinde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de ele alındı.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiyte göre, görüşmede Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, İİT Daimi Temsilcisi Salih Mutlu Şen ile bakanlığa bağlı bazı büyükelçiler hazır bulundu.
Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü Seniha Birand ve Bakanlık 3’üncü sekreterlerinden Begüm Tuncalı da görüşmede yer aldı. 

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UluçayHaberKıbrısGörüştü
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