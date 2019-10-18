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Uluçay, Şentop’u arayarak operasyonun olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi

18 Ekim 2019 Cuma 10:16
Uluçay, Şentop’u arayarak operasyonun olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin başlatmıs olduğu operasyonda gelinen durumu değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, operasyonun olumlu sonuçlarının ortaya çıktığını belirtti.

Uluçay, güvenliğin sağlanması,bölgede gerginliğin azaltılması,barış ve huzurun tesis edilerek insanlar açısından güvenlikli bölgenin oluşması amacı ile somut adımların kısa süre atılmasının karar altına alınmasının son derece sevindirici ve memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Başkan Uluçay, bu çerçevede son gelişmeler ile ilgili dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve operasyonun olumlu sonuçlarından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

(BRT/MAIL)

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Uluçay
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