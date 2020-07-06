Uluçay, Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Uluçay’ın sadece Meclis Başkanlığı döneminde değil öncesinde de Ticaret Odasına destek olan bir kişi olduğunu ve kendisinin her zaman Ticaret Odası Camiası içerisinde yar aldığını söyledi.

Ülkede iş yapabilirliğin önünün açılması için Meclisin büyük önemi olduğunu vurgulayan Deniz, yaz dönemi başlamadan önce Meclisin yaz tatilinde de çalışmalarına devam etmesi yönünde bir beyanatı olduğunu anımsattı.

Deniz, haftada bir dahi olsa Meclisin işlemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, yaz ayalarında da gerekli yasaların çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, KTTO’nun zorlukların üstesinden gelen bir kurum olduğunu ve hem ülke çapında hem de uluslararası alanda iyi çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Bugüne kadar yapılan işler ve verilen emeklerin ülkenin ilerlemesine katkı yaptığını belirten Uluçay, aynı çalışmaların bundan sonraki süreçte de yapılacağına inandığını dile getirdi.

Pandemi döneminde yaşanan zaman kaybını yaz döneminde olağanüstü birleşim formatıyla kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Uluçay, birleşimlerde sadece yasaların değil güncel konuların da konuşulduğunu ifade etti.

Komitelerin ise hafta içi her gün çalışmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, kesintisiz çalışmalarla 8-10 yıldır bütün siyasi partilerin üzerinde mutabık kaldığı ekonominin daha iyi noktalara ulaşmasını sağlayacak yasalara öncelik verileceğini belirtti.

Uluçay, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları elbirliği ile aşılabileceğini de söyledi ve ekonominin kaygan zeminlerden uzak, istikrarlı ve organize olmuş bir yönetim ile birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Son dönemlerde Meclis’ten önemli yasaların geçtiğini vurgulayan Uluçay, bu süreçte yasama tahtında üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile getirdi.