Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı

Uluçay, Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:53
632 Okunma
Uluçay, Ticaret Odası heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Şeref  Salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Uluçay’ın sadece Meclis Başkanlığı döneminde değil öncesinde de Ticaret Odasına destek olan bir kişi olduğunu ve kendisinin her zaman Ticaret Odası Camiası içerisinde yar aldığını söyledi.

Ülkede iş yapabilirliğin önünün açılması için Meclisin büyük önemi olduğunu vurgulayan Deniz, yaz dönemi başlamadan önce Meclisin yaz tatilinde de çalışmalarına devam etmesi yönünde bir beyanatı olduğunu anımsattı.

Deniz, haftada bir dahi olsa Meclisin işlemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek, yaz ayalarında da gerekli yasaların çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, KTTO’nun zorlukların üstesinden gelen bir kurum olduğunu ve hem ülke çapında hem de uluslararası alanda iyi çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Bugüne kadar yapılan işler ve verilen emeklerin ülkenin ilerlemesine katkı yaptığını belirten Uluçay, aynı çalışmaların bundan sonraki süreçte de yapılacağına inandığını dile getirdi.

Pandemi döneminde yaşanan zaman kaybını yaz döneminde olağanüstü birleşim formatıyla kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Uluçay, birleşimlerde sadece yasaların değil güncel konuların da konuşulduğunu ifade etti.

Komitelerin ise hafta içi her gün çalışmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, kesintisiz çalışmalarla 8-10 yıldır bütün siyasi partilerin üzerinde mutabık kaldığı ekonominin daha iyi noktalara ulaşmasını sağlayacak yasalara öncelik verileceğini belirtti.

Uluçay, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları elbirliği ile aşılabileceğini de söyledi ve ekonominin kaygan zeminlerden uzak, istikrarlı ve organize olmuş bir yönetim ile birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Son dönemlerde Meclis’ten önemli yasaların geçtiğini vurgulayan Uluçay, bu süreçte yasama tahtında üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayKttoKıbrıs Türk Ticaret Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli son rakamları açıkladı
Ali Pilli son rakamları açıkladı
Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı kabul edildi
Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı kabul edildi
İşçi ve öğrencilerden her 15 günde bir PCR testi istenecek
İşçi ve öğrencilerden her 15 günde bir PCR testi istenecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim