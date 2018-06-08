Uluçay, “Yaz Sevinci Çocuk Şenliği”ne katılan çocukları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM)’in Gençlik Dairesi’nin desteği ile organize ettiği “Yaz Sevinci Çocuk Şenliği” organizasyonuna katılmak amacıyla çeşitli ülkelerden KKTC’ye gelen çocukları kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, etkinliğin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yıl 12.kez düzenlendiğini belirterek, Azerbaycan,Kırgızistan,Bulgaristan, Türkiye ve KKTC’den katılan çocukların ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek organizasyonlarda biraraya geleceğini söyledi.

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci de konuşmasında ülkede kurumsal olan bir festivali 12.kez düzenlemenin oldukça emek isteyen bir uğraş olduğunu dile getirerek her geçen yıl daha büyük hedeflerle büyüdüklerini belirtti.

Döşemeci, festivale Gençlik Dairesinin yaptığı katkıdan söz edeken, Uluslararası Festivaller Birliğine yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve üye olduklarını anımsattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin tanınmasıi gelişmesi ve geleceğe taşınması adına katkısı olduğunu düşündüğü, özellikle çocukların da içerisinde yer aldığı Uluslararası bir festivalin 12.yılını tamamlamasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Ülkelerin bilinmesinde kültürel faaliyetlerin önemine dikkati çeken Uluçay, yapılan bir çok çalışmanın ülke için katkı olduğunu dle getirdi.

Ülkeyi ziyaret eden çocukların edinecekleri bilgileri gittikleri ülkelerde anlatmalarının da kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirten Uluçay, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladı ve başarılar diledi.