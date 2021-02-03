ULUÇKAN: “HALKIMIZA RİSKLER DAHA SIK ANLATILMALI”

ÖZEL HABER

İsviçre’de görev yapan İmmünolojik Hastalık Araştırma Uzmanı ve İlaç Tasarım Sorumlusu Dr. Özge Uluçkan, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Otel karantinası sistemini yorumlayan Uluçkan, “Yeni Zelanda otel karantinası yapıyor, Kıbrıs’ta bu yapılıyor. Genellikle ada ülkelerinde yapılıyor. İngiltere de şu anda otel karantinasına başladı. Bu aslında halka bir güven duygusudur. Halka bu riskler anlatılırsa, insanımız çok duyarlı insanlardır. Önemli olan ve herkesin de bilmesi gereken, Dünya’da bu virüsü kapan insanların yüzde 50’si semptom göstermiyor. Yani siz hiçbir şey hissetmeseniz bile, bunu sevdiklerinize yayabiliyorsunuz. İnsanlar bilse, sevdiklerini korumak için dikkat edecek. İstatistikler gösteriyor ki bu virüsü hep sevdiklerimizden, yakındamızdakilerden kapıyoruz. Dışarıdan değil. Elimizdeki en güvenilir test PCR’dır aslında. Ama bunu antijen testleri ile desteklememiz de gereklidir. Ülkemizde daha fazla PCR yapılamıyorsa, antijen testleriyle destek verilebilir. Bu random testleri antijen testleriyle yapabiliriz. Kontakta olan kişilere PCR yapılabilir. Lütfen bu dönemde evinizde kalın. Maske ve hijyeninize dikkat edin. Başka bir şekilde bunun üstesinden gelemeyeceğiz” değil.