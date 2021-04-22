Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
İçkiyi pantolonunun içine sokmuş
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak

22 Nisan 2021 Perşembe 13:21
148 Okunma
Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu yarın toplanacak

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu yarın ( 23 Nisan 2021- Cuma) saat 11.00’de salgınla mücadele koşullarına uyularak Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

Üyelik başvuruları da değerlendirileceği için 6 ilçe başkanı da toplantıda hazır bulunacak.

Merkez Yönetim Kurulu’nun gündemi şöyle:

Genel Başkan’ın hükümet, meclis çalışmaları ve Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak gayri resmi Kıbrıs toplantıları ile ilgili MYK’yı bilgilendirmesi ve MYK’nın görüşlerini alması.

Üyelik başvurularının karara bağlanması.

Son Güncelleme: 22.04.2021 13:23
Anahtar Kelimeler:
UBPErsan SanerUlusal Birlik Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERHÜRMAN: “UMUDU SICAK TUTMAK GEREK”
ERHÜRMAN: “UMUDU SICAK TUTMAK GEREK”
Başbakan Saner: Atatürkçülük Egemenliğe Sahip Çıkmayı Gerektirir
Başbakan Saner: Atatürkçülük Egemenliğe Sahip Çıkmayı Gerektirir
Bu Sabahtan İtibaren Aşılamalar Yeniden Başladı
Bu Sabahtan İtibaren Aşılamalar Yeniden Başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim