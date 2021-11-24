Ulusal Birlik Partisi'nde süpriz aday!

İş insanı Yalçın Koçyiğit Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimleri için UBP’den Milletvekili aday adayı olacağını duyurdu

Girne’nin sevilen iş insanı ve köklü Ulusal Birlik Partili Yalçın Koçyiğit ,seçimlerde, sahalara inme kararı aldığını söyledi.

Koçyiğit, halkın kronikleşen sorunlarına çözüm bulmak için siyaset arenasında yer almaya hazırlandığını da açıkladı.