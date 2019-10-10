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Uluslararası Çevre Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

Dorana Turizm, ülke turizm potansiyelini güçlendirmek adına yeni bir sosyal sorumluluk örneğine imza atarak 07 – 11 Ekim arasında devam eden 2. Uluslararası Çevre Kongresi’ni düzenledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:14
Uluslararası Çevre Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi AKM’ de yer alan kongrenin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli yanısıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, sürdürülebilir çevre konusunda kapsamlı çalışmaların yapıldığı, yenilebilir enerji kaynaklarının artması ve doğanın korunması ile ilgili çeşitli görüşlerin yansıtıldığı sunumlar yapıldı.

Yurtdışından pek çok değerli akademisyenin katılım gösterdiği 2. Uluslararası Çevre Kongresi’nde konuşan Başbakan Ersin Tatar, uluslararası bir kongrenin ülkede yüksek katılımla gerçekleşmesinden gurur duyduğunu belirtti.

Kongre için açıklamalarda bulunan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, çevre konusunda çok önemli bilgilerin verildiğini kongrenin verimli geçmesinden mutlu olduklarını vurguladı. Organizasyonun sorumluluğunu üstlenen Dorana Turizm’in gün geçtikçe daha başarılı işler yaptığına vurgu yapan Mavili, önümüzdeki dönemlerde birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

(BRT/MAIL)

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