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"Uluslararası İfade Özgürlüğü Konferansı" ara bölgede yapılıyor

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sivil Alan” Projesi kapsamındaki, “Uluslararası İfade Özgürlüğü Konferansı” ara bölgedeki Fulbright merkezinde yapılıyor.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:38
"Uluslararası İfade Özgürlüğü Konferansı" ara bölgede yapılıyor

Raif Uzkan

Bu sabah başlayan ve öğleden sonra tamamlanacak konferansa, Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa ülkelerinden gazeteciler, akademisyenler ve hukukçular katılıyor.

Konferansın sonundaki atölye oturumunda “ifade özgürlüğüne ilişkin çerçevenin geliştirilmesi için öncelikler ve eylem önerileri” belirlenecek. 

Üç oturumdan oluşan konferansın “İfade Özgürlüğüne İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadının Yorumlanması, Uygulanması ve Etkileri” oturumuna konuşmacı olarak Avrupa Konseyi Medya İnternet Bölüm Şefi Silvia Grundmann, Polonya’dan Avukat, Akademisyen, İnsan Hakları için Helsinki Vakfı’nın Medya Özgürlüğü Gözlemevi Süpervizörü Prof. Ireneusz C. Kamiński, Türkiye’den avukat Fikret İlkiz katıldı. Oturum, avukat aktivist Mine Atlı moderatörlüğünde yapıldı.

Öğle yemeğinin ardından yapılacak ikinci oturumda “Kıbrıs’ta İfade Özgürlüğüne İlişkin Çerçeve: Sorunlar ve Tavsiyeler” Rally Papageorgiu moderatörlüğünde akademisyen Yrd. Doç. Dr. Seda Orbay Yücel, akademisyen ve avukat Prof. Nikos Trimilikniotis, gazeteci ve aktivist Kyriakos Petridis ve avukat ve aktivist Öncel Polili konuşacak.

Konferansın öğleden sonraki atölye oturumunda “İfade Özgürlüğüne İlişkin Çerçevenin Geliştirilmesi İçin Önceliklerin ve Eylem Önerilerinin Belirlenmesi” ele alınacak.

GOYON: “BİLGİ HAKKI, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN MİHENK TAŞLARI”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Program Yöneticisi Charlotte Goyon bilgi hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin mihenk taşları olduğunu söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içinde yer alan kanaat sahibi olma, bilgi verme, alma, medyanın çoğulculuğu, toplanma, düşünce, çalışma, oy kullanma özgürlükleri vb. olmaması halinde demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirten Goyon, Afrika gazetesine yönelik saldırının halen akıllarda olduğunu ve bölgede gazeteciler açısından risklerin devam ettiğini belirtti.

“NEFRET VE ŞİDDET SÖLEMLERİ BARIŞ SÜRECİNİ ETKİLEYECEK SEVİYEDE”

STÖ’lerin AB içinde yaptığı çalışmalarda belli zorluklarla karşılaştıklarından, karar vericilerin bu çalışmalara zorluk çıkardıklarından bahseden Goyon, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki bazı gazetelerde de nefret ve şiddet söylemlerinin barış sürecini etkileyecek seviyede yer aldığına dikkati çekti ve bugünkü konferansta bunun da irdeleneceğini açıkladı.

Goyon, karşılaşılan ifade özgürlüğü ihlallerinin ele alınacağı konferansın aktivistlere yeni fırsatlar getirmesini umduğunu belirterek, katılan herkes için konferansın ilham verici olmasını diledi.

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