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Unıtecyprusnow’dan Liderlere çağrı geldi

22 Kasım 2019 Cuma 16:22
Unıtecyprusnow’dan Liderlere çağrı geldi

UniteCyprusNow, “Kıbrıslıların kendi ülkelerinin geleceğini şekillendirmek için 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilecek toplantı dışında başka bir fırsatları olmayabileceğini” iddia etti.

UniteCyprusNow’dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e bu gerçeği takdir etmeleri çağrısı yapılarak, “Kıbrıslıların müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşamaması durumunda, Kıbrıs’ın geleceğini, farklı çıkarlar gözeten Kıbrıs dışındaki güçlerin dikte edeceği” savunuldu.

“Ayrılığın “de fakto” bir Tayvan modeli veya Lokmacı’nın ortasından geçerek adayı boydan boya bölen hattın Türkiye ile bir sınır çizgisi haline gelmesi anlamına gelecek kalıcı bir ayrılık olabileceği” iddia edilen açıklamada, şekli ne olursa olsun, Kıbrıs dışındakilerin şekillendirdiği sözde bir çözümün, Kıbrıs sorununa son verip barışı getiremeyebileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin son raporuna ve “çözüm nihayetinde iki tarafın elindedir” sözüne de atıfta bulunulan açıklamada, UniteCyprusNow’a yeni katılımlar sağlamak adına unitecyprusnow@gmail.com adresinden iletişime geçme çağrısında da bulunuldu.

Db/tak

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Anahtar Kelimeler:
Unıtecyprusnow’
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