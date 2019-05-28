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Unutulan cüzdanı çaldılar!

28 Mayıs 2019 Salı 18:52
Unutulan cüzdanı çaldılar!
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Girne’de faaliyet gösteren “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde bir bayan şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 Euro ve 25 Sterlin nakit parayı çalan zanlılar Beyaz Sert ile Mahmut Doğukan Önal tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru,   27.05.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde bir bayan şahıs tarafından unutulan cüzdan ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 Euro ve 25 Sterlin nakit paranın zanlılar tarafından çalındığının tespit edildiğini ifade etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen zanlıların önceki gün gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların çaldıkları paralar ile 2750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu satın aldıklarını söyledi. Polis, İphone 7 plus marka cep telefonunun zanlı Önal’ın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Gibri 2019-05-28 19:00:12

Sükran anavatan .

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