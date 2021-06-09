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“Üreticiler mahsullerini TÜK’e teslim edebilir”

 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, ambar kapatma eylemini sonlandırdığını bildirdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:39
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“Üreticiler mahsullerini TÜK’e teslim edebilir”

Birlik, üreticilerin mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim edebileceklerini duyurdu.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, bir süreden beridir zahire fiyatları ile ilgili iyileştirme talepleri doğrultusunda yaptıkları görüşmeler neticesinde, Bakanlar Kurulu tarafından konunun değerlendirildiği ve bir iyileştirme yapıldığını kaydetti.

Birlik, pandemi süreci boyunca olduğu gibi ülkenin bir kısmında yaşanan kuraklık sürecinin, dövizdeki yükseliş, dünya borsalarında yaşanan süreçler ve ülkenin geçtiği zorlu dönemde, üreticinin üretimden kopmaması adına çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 09.06.2021 10:41
Anahtar Kelimeler:
EylemKıbrıs Türk Çiftçiler Birliği
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