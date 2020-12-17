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Üreticilerden hellim tesciliyle ilgili protesto

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, AB Destek Ofisi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:13
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Üreticilerden hellim tesciliyle ilgili protesto

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, AB Destek Ofisi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

AB’deki hellim coğrafi işaret tescili konusunda Rum makamların Kıbrıslı Türkleri dışlayacak şekilde tescili tek taraflı elde etmek için AB makamlarına baskı kurduğunu savunan birlikler, bu durumu protesto etti.

Birlik, AB Komisyonunu, hellimin iki toplumun ortak kültürel ürünü olduğunu unutmadan, hakkaniyetli, adil ve adadaki gerçeklere uygun şekilde karar almasını sağlamaya davet etti.

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