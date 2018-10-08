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Üretim tehlike altında!

Çayönü Muhtarı Musa Yıldırım, kuraklığın sürdüğünü ve bölgede tarım için suya oldukça ihtiyaç duyulduğunu belirtti

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:25
Üretim tehlike altında!

Melin DOBRAN-YENİBAKIŞ

Çayönü Köyü Muhtarı Musa Yıldırım, ülkedeki kuraklığın devam ettiğini ifade ederek, bölgenin tarım alanında suya çok ihtiyaç duyduğunu söyledi. Köylünün ekinini azalttığını belirten Muhtar Yıldırım, birçok kişinin mahsul ekmekten vazgeçtiğini dile getirdi. Yıldırım, susuzluğun hayvancı ve üretici için büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Organize mandıra bölgesinde ise alt yapı olmadığını ifade eden Yıldırım, hayvancının geçim sıkıntısından dolayı hayvanlarını sattığını belirtti.

“Üretim durmak üzere”

Çayönü Köyü Muhtarı Musa Yıldırım, “En büyük ihtiyacımız sudur. Türkiye’den gelen su köye bağlandı. Tek sıkıntımız, tarım alanında su eksikliği olmasıdır. Kuyu sularımız neredeyse kurudu. Bazı kuyularda ise çok az su kaldı. Buna rağmen bahçe sulamada ihtiyaç duyulan suyu, kuyulardan elde ediyoruz. Herkes ekinini azalttı ve mahsul ekmekten vazgeçti. Buna ben de dâhilim. Memleket zaten kurak. Susuzluk, hayvancı ve üretici için büyük sıkıntı. Bu gidişle üretim duracak. Giderlerin fazla olmasından ve dövizden dolayı çok darbe aldık” şeklinde konuştu.

“Organize mandıra bölgesinde alt yapı yok”

“Köy içindeki tamir isteyen yolları ve kaldırımları, belediyemiz bütçesine göre yavaş yavaş yapıyor. Alt yapıda ciddi bir sorun yok. Zaten geçmiş muhtarlık döneminde derenin önü kesilmişti. O dönemden beri yağmur da yağmadığı için su basma gibi bir şey olmadı. Ova yollarımız topraktır ama araçlarımız gidip gelebiliyor. Organize mandıra bölgesinde pek hayvancılık yapan yoktur. Olanlar da geçim sıkıntısından dolayı hayvanları sattı. Organize mandıra bölgesinde alt yapı yok.”

“Kırsal kesim arsalarına ihtiyacı olanlar var”

“Köyümüzde okul, cami ve muhtarlık binası gibi yapılarımız mevcuttur. Hepsi de kullanılabilir durumdadır.

 Gençlerimiz kırsal kesim arsaları konusunda zorda. Gençler, kırsal kesim arsası istiyor ama hükümet bu işe el atmadı. 

Alt yapısı mevcuttur. Daha önce arsası alan evini yaptı ve orada yaşıyor. Köyümüzdeki saha topraktır. Her bölgede çim saha var bizde yok. Saha istiyoruz.”

“Çevre yeşillenirse köy daha güzel olacak”

“Gençlerin köyde kalmasını istiyoruz. Son dönemlerde arsa alamayan gençler, ya Gazimağusa ya da Lefkoşa gibi merkezlerden daire almaya çalışıyor. İş yerine yakın olan bölgeden ev alıp yaşıyorlar. Aileleri ise köyde olduğu için bölgeye hafta sonu geliyorlar. Çevre konusunda ise bölge yeşillendirilirse, köyümüz daha güzel olacak ama bu konulara henüz erişemedik. Kırsal belediye olduğumuz için belediyenin bütçesi zayıftır.”

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