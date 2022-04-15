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Üstel: “Anayasa ihlali çok hoş bir şey değil ancak bu yasa acildir”

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

15 Nisan 2022 Cuma 10:11
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Üstel: “Anayasa ihlali çok hoş bir şey değil ancak bu yasa acildir”

ÖZEL HABER

İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Seçim tarihi hakkında konuşan Üstel, “Anayasa ihlali çok hoş bir şey değil ancak bu gelinen noktada anayasayı keyfi ihlal etmiyoruz. Bu yasa acildir. 14 senedir çalışılan bu yasaları gece gündüz çalışarak yapalım. Bu reformu yapalım ve bu reformdan sonra tarih belirleyerek gidelim. Bizim tarihimiz 27 Kasım’dır. Bu konuyu muhalefet başkanları ile de görüştük. Mecliste AD-HOC komitede kurulacak ve çalışmalar yapılacak. İnanıyorum ki iyi bir çalışma olacak. Burada temennin aklıselim hareket ederek birlik beraberlik içinde birbirimizi kırmadan bu ülkenin geleceğini şekillendirmek ve halkımıza daha iyi hizmet vermek için hepimiz bu reformu yapmak mecburiyetindeyiz. UBP bu konuda kararlıdır. Bu reformu ya birlik beraberlik içerisinde yapacağız ya da tekrardan gözden geçirip bu reformu yapacağız ve seçime gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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