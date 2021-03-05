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ÜSTEL: “BİRBİRİMİZLE DAYANIŞARAK BU GÜNLERDEN ÇIKARIZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası Web TV’de katıldığı programda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı.

05 Mart 2021 Cuma 10:54
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ÜSTEL: “BİRBİRİMİZLE DAYANIŞARAK BU GÜNLERDEN ÇIKARIZ”

GÜNDEM KIBRIS

Ev karantinası konusunda değerlendirmelerde bulunan Üstel, “Ev karantinası çalışmasının sonuna geldik. Devlet karantina otellerine büyük meblağlar ödüyor. İnsanımızın karantina otellerinde, yalnız başına kalması da zordur. Ev karantinasına giden hastalarımızı da, doktorlarımız ve örgütlerimizle de yapacağımız protokollerle de denetimlerini sağlayacağız” dedi.

Hamile olan öğretmenleri izine çıkaracakların Üstel, “Bu ülkenin önünü açmak için, açılmak gerekiyor. Biz açık pazarı bile açarken, ağır kriterler koyduk. Pazarcılarla protokoller imzaladık. Kuaförlerle de aynı şekilde açıldık. Bunu yaparken de birlik başkanları ile birlikte kararlar aldık. Ağır cezalar getirdik. İhmalkarlık varsa, o iş yerini kapatacağız. Halkımızın sağlığını düşünerek, bu açılımları yapıyoruz. Bazı açılımları da yine birliklerle görüşerek, açılımları yapacağız. Biz diyalog tarafındayız. Birbirimizle dayanışarak bu günlerden çıkarız” dedi.

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