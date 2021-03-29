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Üstel: Bu hafta 40 bin doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:42
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Üstel: Bu hafta 40 bin doz aşı gelecek

GÜNDEM KIBRIS

12 Nisan’dan sonra ev karantinası uygulamasına geçilebileceğini söyleyen Üstel, “Artık cesur adımları atma zamanı geldi. Ondan sonra da turizmi ayağa kaldırmak için adımlar atacağız. Elektronik bileklikler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük ihtimalle 12 Nisan’dan sonra ev karantinasına da başlayacağız. Açılan sektörlerin tekrar kapanmaması için çalışıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı binasının da yetersiz olduğunu vurgulayan Üstel, “Binamız artık yetersiz kalıyor. Biz göreve geldiğimizde ufak tefek tamiratlar yaptık. Dışarıda yağmur yağardı, içeride durmazdı. Küçük tamiratlar yaptık. Sonrasında da hijyen tedbirlerini artırdık” dedi.

Aşılar konusunda da açıklamalarda bulunan Üstel, “Bu hafta Türkiye’den 40 bin aşı gelecek” dedi.

Son Güncelleme: 29.03.2021 10:01
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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