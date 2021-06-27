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Üstel:" Covid-19'u ancak tedbirlerle ve aşılarla aşabiliriz"

27 Haziran 2021 Pazar 15:48
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Üstel:" Covid-19'u ancak tedbirlerle ve aşılarla aşabiliriz"

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel halka çağrıda bulunarak tüm ısrarla uyarılarımıza karşın Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilmeye devam edilmekte özellikle düğünler ve benzeri kalabalık alanlardaki etkinliklerde yapılan yakınlaşma ve temaslar ülkemizdeki pandemi konusunda ulaştığımız başarılı sonuca gölge düşürmekte mücadelede bizi geriye götürmektedir.

Kişilerin yaratacağı olumsuzluklar, toplum olarak fedakarlık göstererek geldigimiz noktayı kaybetmemizi sağlayacak duruma gelmemize neden olabilir, bu sebeplerle ülkemizin yeniden kapanmasına seyirci kalamayız dedi.

Üstel, Covid-19 ile mücadelede en önemli unsurlarından olan aşılanma konusunda bakanlık olarak elimizden gelen çabayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yardımlarıyla en üst düzeye çıkarırken, halkımızdan alınması gereken tedbirlere uymasını beklemek görevimiz ve sorumlugumuzdur.

Sağlık Bakanlığınca uygulanmakta olan Covid-19 aşıları hastalığı ağır geçirme riski, hastanede tedavi ve ölüm oranını azaltmaktadır.  Aşıyla birlikte bağışıklık arttıkça virüs etkisizleşecektir dedi.

Şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194.782 olduğunu belirten Bakan Üstel, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısının 108.923, 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısının ise 85.859 olduğunu açıkladı.

Üstel, ülkemize gelen aşılarla birlikte aşı seferberliğinin başladığını, ülke genelinde aşılama oranının giderek yükseleceğini vurguladı.

Aşı olmak isteyen herkezin tüm aşılar için Bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bakan Üstel, halkımızın gönlünü ferah tutması gerektiğini, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin aşılanacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:57
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