Üstel: Her okulun pandemi kurulu olacak, Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare edilecektir

Bakan Üstel şunları kaydetti;

" Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara aşısız olan kişiler giriş yapamayacaktır.

Pandemiyle mücadelede kuralların yanı sıra en önemli silahımız kuşkusuz aşı olmaktır. Şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 414.963 adet

,1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 212.117 adet (%55.53), 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 202.846 adet (%53.10) 'dur.

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini arttırmıştır. Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecektir. Henüz aşı olmayan kişiler kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişiler ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa

12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında Mobil Aşılama Birimimiz hizmet vermektedir.

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ilk ve Ortaöğretim Daireleri ile yapmış oldukları toplantılar sonucunda ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için kararlar alınmıştır.

Buna göre her okulun pandemi kurulu olacak, bulaş olması halinde bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile istişare edecektir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı pandemi kurulları ile ilgili rutin toplantılar gerçekleştirecektir. Taşımacılık esnasında alınacak önlemler, okul yerleşkesi içerisinde ( Maske, mesafe, dezenfeksiyon, yemekhane ve kafeteryalar, tüm ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallar, öğretim görevlisi ve çalışanlara uygulanacak test stratejisi de belirlenmiştir.

Kişilerin aşı ve test durumlarını elektronik ortamda daha kolay bir şekilde kontrol edebileceğimiz, Ada Pass devreye girmiştir. Adapass.gov.ct.tr adresinden girerek işlemler yapılmaktadır. Uygulamayı yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları da yapmış bulunmaktayız. Yurt dışından gelecek olan yolcular da Ada Pass uygulamasıyla tüm bilgilerini göstererek ülkeye giriş yapacaklar. Ancak bu uygulamayı yapmakta zorluk çekenler için hem yurt dışından gelenler hem de ülke içi girişlerde şu anda bir mecburiyet yoktur 27 Eylül’e kadar süre uzatılmıştır. "

Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatleri ile ilgili bilgileri yeniden hatırlattı.

PCR Testleri

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanacaktır.

Semptomlu kişiler tüm devlet hastaneleri ve aşağıda belirtilen sağlık merkezlerinde testlerini yaptırabileceklerdir.

Lefkoşa

• Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-13.00 )

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)



Gazimağusa

• Gazimağusa Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-15.30)

• Mağusa Magem ( Hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne

• Özyalçın PCR merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.30)

Lefke

• Lefke Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

Antijen Testleri

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

• Çift doz aşılı kişiler

• Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

• Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler

• 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )

• Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

• Sosyal yardım alanlar

Yukarıda yer alan kriterlere uyanlara ücretsiz antijen testleri şu merkezlerde yapılmaktadır.

Lefkoşa

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 Saat)

• Lefkoşa -Gönyeli Belediyesi ( Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00-12.00 )

• Değirmenlik Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma – 09.00-13.00)

Gazimağusa

• Maraş Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri (Hafta boyunca 08.00-20.00)

• Gazimağusa ( Magem ) (08.00-14.00 Pazar hariç hergün)

• Geçitkale Belediyesi ( Hafta içi hergün 08.30-12.00)

• Tatlısu Belediyesi ( Pazartesi- Salı- Çarşamba-Cuma 08.00-14.30- Perşembe 08.00-17.30)

• Yeniboğaziçi Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma 08.30- 12.00)

Girne

• Girne Özyalçın Merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta arası 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta boyunca 08.00-20.00)

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Bafra Dispanseri ( Hafta boyunca 24 saat )

Laboratuvarlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabilecekler. Ayrıca işlem yapamayan kişilere ilgili yerler yardımcı olacaktır.

Aşısız ve yukarıda yer alan kriterlere uymayan kişiler testlerini yine basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girerek ilgili laboratuvar ve eczanelerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar çerçevesinde yaptırabilirler. Sisteme dahil olan tüm laboratuvar ve eczanelerin adres ve çalışma saatleri başvuru yapılan adreste yer almaktadır.