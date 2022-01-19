Üstel: “Türkiye'nin de desteğiyle yükselişimiz sürecek”

Ercan Havaalanı’nın Türkiye iç hatlarına dahil edilmesi konusunun muhalefet partileri tarafından saptırıldığını belirten Üstel, “Bu muazzam gelişmeyi sulandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamasında, seçmenleri oy kullanmaya, sandığa gitme konusunda hassas davranmaya da çağırdı.

“UBP olarak tek başına iktidar için ant içtiğimiz bu günlerde her vatandaşımızın iradesini sandıkta görmek ve sandıktan çıkan güçlü desteğinizle uzun vadeli bir hükümet kurmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın KKTC’yi istikrara kavuşturacak en doğru kararı vereceğinden eminiz” diyen Üstel, kısa süreli hükümetlerin ülkeye zarar verdiğini söyledi.

“UBP, ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ”

UBP’nin de iktidarda bulunduğu son yıllarda dünyada olduğu gibi KKTC’de de zor günler yaşandığını belirten Ünal Üstel, şunları kaydetti

“Pandemi ile birlikte yaşadığımız ekonomik sorunlar ve döviz kurlarındaki artış halkımızı ciddi anlamda yıpratmıştır. UBP, ateşten gömleği giydiği bu süreçte sağlıktan ekonomiye elinden geleni fazlasıyla yapmış ve halkımızın gözünde bir kez daha takdir toplamıştır. Asgari ücretli, kamu çalışanı ve emeklisine ortalama yüzde 40 oranında maaş artışı yansıtarak mutfakta yanan yangını söndürmek için adım atmıştır.

Piyasaya girecek olan bu artışlarla birlikte özel sektör çalışanları ve iş dünyası da rahat bir nefes alacak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yükselişimiz sürecektir.”

“COVİD-19 BELASINA KARŞI DÜNYADA EN BAŞARILI ÜLKELER ARASINA GİRMEYE BAŞARDIK”

Turizm ve Sağlık bakanlıkları görevlerinde de bulunan Üstel, “Bu süreçte ben de halkımız için büyük fedakârlıklarla gece gündüz çalıştım. Pandemi sürecinde özellikle Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki son artışa rağmen zamanında alınan tedbirlerle Covid-19 belasına karşı dünyada en başarılı ülkeler arasına girmeye başardık” dedi.

“UÇUŞLARDAKİ ARTIŞA VE TURİST SAYISINDAKİ PATLAMAYA BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Üstel, şöyle devam etti:

“Turizm alanında da özellikle hükümetimizin uçak bilet fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan kararı sonrası yaşanacak rahatlama ile uçuş sayılarındaki artış ve ülkeye gelen turist sayısındaki patlamaya hep birlikte şahit olacağız.

Muhalefet partilerinin konuyu saptırarak bu muazzam gelişmeyi sulandırmaya çalışması, Kıbrıs Türk halkının ucuza seyahat etme hakkını çok görmesi sadece bir akıl tutulmasıdır. KKTC’nin sadece ekonomik menfaatleri için Türkiye’de iç hatlar kapsamına alınması geç kalınmış bir karardır. Bu girişimde başta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz.”

“PAZARTESİ SABAHI GÜNEŞ DAHA PARLAK DOĞACAK”

“Pazartesi sabahı ülkemize güneş çok daha parlak bir şekilde doğacak, UBP tek başına iktidar olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Üstel, şunları da ekledi:

“Partimizin en deneyimli ismi ve bir abisi olarak şahsıma verilen her türlü görevi başarıyla sürdüreceğim gibi tecrübemle de tüm UBP’lilere yol göstermeye ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceğim.”