Üstel: “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Anavatan Türkiye ile etkin tanıtım ve pazarlama politikası oluşturmakta olduklarını söyleyerek, “Türkiye’nin çok güçlü bir desteği var, bu da bizi memnun ediyor” dedi.

Üstel, yazılı açıklama yaparak, Ankara’da düzenlenen Turizm İşbirliği Toplantısı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Üstel, ülke turizminin gerilemeden gelişmeye devam etmesi gerektiğini, bu nedenle KKTC’nin en büyük pazarı olan Türkiye’ye bu yıl çok daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde tanıtım etkinliklerine başladıklarını ifade eden Üstel, ilk olarak İstanbul’da, şimdide Ankara’da etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Üstel, Ankara ve bölgesinden bir çok acente ve tur operatörünün katıldığı toplantıda, Kuzey Kıbrıs destinasyonunun iyileştirilmesi yönünde çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Düzenlenen toplantılara yoğun bir katılım olduğunu da belirten Üstel, “Kuzey Kıbrıs turizmini pazarlamak isteyen bir çok acente bizlerle ve turizm paydaşlarımız ile iletişime geçmiş durumdadır” diyerek, verimli bir toplantı yaptıklarını vurguladı.

2020 yılında bu girişimlerin faydasını görmek istediklerin dile getiren Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de güçlü desteği ile çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Ankara’da geçen hafta Fuat Oktay ile görüştüklerini söyleyen Üstel, Oktay’ın Turizm İşbirliği Resepsiyonu’na da katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, bu vesile ile tekrardan görüşme fırsatı bulduklarını kaydetti.



YOL HARİTASI

Turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların çözümü yönünde Oktay’ın oldukça yoğun mesai harcadığına değinen Üstel, yeni dönemde ülke turizminin yol haritasını Türkiye ile birlikte çizeceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da turizmin içinden geldiğini vurgulayan Üstel, Ersoy’un ülke sorunlarını yakinen bilen biri olduğunu, bu durumun ise KKTC turizmi açısından bir şans olduğunu söyledi.

Turizm sektöründe 2017 yılından itibaren turizm teşviklerinin ödenmesinde sıkıntı yaşandığını ifade eden Üstel, turizm teşviklerinin ödenmesi için oluşturulan kaynağın Türkiye tarafından KKTC’ye aktarıldığını da açıkladı.

Hızla büyüyen Türkiye turizm pazarından KKTC’nin de pay alabilmesi için stratejik tanıtım politikası oluşturulması yönünde fikir birliğine varıldığını söyleyen Bakan Üstel, Türkiye Turizm Tanıtım Ajansı içerisine Kuzey Kıbrıs’ın da dahil edileceğini ve daha profesyonel bir hizmet ile KKTC turizmini Türkiye’nin desteği ile kalkındıracaklarını dile getirdi.



MARKALAŞTIRMA

Kuzey Kıbrıs destinasyonunun markalaştırılması için üçüncü dünya ülkelerinde etkin bir tanıtım ve pazarlama politikası oluşturulması yönünde karar aldıklarını ifade eden Üstel, Türkiye ile geniş kapsamlı bir turizm gelişim planı hazırladıklarını belirtti.

Yıllardır halkımızı ve turizmimizi olumsuz yönde etkileyen Girne-Alsancak-Lapta yoluyla ilgili olarak ise Üstel, turizmin kalbi olan bu bölgede yaşanan çilenin hoş bir durum olmadığını ifade ederek, bu yolun çift şerit olarak tamamlanması yönünde Fuat Oktay’dan destek aldıklarını ve projenin süratle ele alınacağını vurguladı.