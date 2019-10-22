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Üstel: Yenilenmiş bir limanı, Yeni Turizm Sezonu’nda açmayı hedefliyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, BRT Haber Merkezi programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı…

22 Ekim 2019 Salı 13:50
Üstel: Yenilenmiş bir limanı, Yeni Turizm Sezonu’nda açmayı hedefliyoruz

Programın başında bir müjde vermek istediğini belirten Üstel, Girne Antik Liman’ı yenileme projesi ile ilgili ihalenin gelecek hafta açılacağını duyurdu…

Çalışmanın Aralık ayında başlayacağını ifade eden Üstel, Antik Liman’ın Nisan ayında yeni yüzüyle ülkeye kazandırılacağını söyledi…

Üstel şöyle konuştu:

‘Kimseyi eleştirmek için söylemem ama bu kadar değerli bir eseri neden bu kadar değersiz yaptık? Bunu sorgulamak lazım… Biz 4 aydır Antik Liman üzerinde çalışıyoruz.Bugünkü görsel bozukluğu gidermek ve insanımızın ziyaret etmekte tereddüt ettiği bu yeri eski güzel haline, yani aslına getirmek için, tarihi dokusunu korumak için güzel bir projelendirme yaptık. Bu hafta son aşamasındayız. Ümit ederim gelecek hafta ihaleye göndereceğiz ve 15 gün içinde ihale başlar.Esnafla, gemiciyle, oturup konuşacağız. Aralık-Ocak-Şubat-Mart’ta bitirilmek üzere ve yeni turizm sezonunu, Antik Liman’da güzel görkemli bir törenle açmak üzere orada tadilata alıyoruz.Herkesten fedakarlık bekliyoruz.Esnafımızdan, lokantacımızdan, gemi sahiplerinden, balıkçı gemilerinden.Fedakarlık bekliyoruz.Girne için,liman için yapılacak her fedakarlık, ileride kazanç olarak geri dönecektir.Girne’ye, KKTC’ye uygun bir liman, herkesin yeniden gitmekte imreneceği bir yeri kazandıracağız.Geri sayım başladı.’

Girne Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı ve KIB-TEK ile istişare içinde, yeni bir ışıklandırma, kanalizasyon sistemi kazandıracaklarını anlatan Üstel, Liman ortasındaki asfaltın söküleceğini belirtirken, “ Bu kadar güzelliği kazandıracekken o şemsiyelerle devam edecek halimiz yok.. tek tip şemsiye standartı getireceğiz.Masa-Sandalye düzenlemesi dahi düşündük.Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor..Ama günün sonunda herkes kazançlı çıkacaktır.” diye konuştu.

Antik Liman Tüzüğünü uygulamakta kararlı olduklarını belirten Üstel, liman içindeki harçları ödenmeyen balıkçı teknesi, yat ve diğer deniz taşıtlarına el konulacağı ve bunların Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne teslim edileceği uyarısını yinelerken, yeni harçların da yeni tüzükle belirleneceğini kaydetti.
Üstel, Antik Liman içinde, yıllardır bakımı yapılmayan ve kötü görüntüye neden olan binaların da tadil edilerek, faturalarını da sahiplerine göndereceklerini açıkladı.

Ünal Üstel, Girne Antik Liman için bir de Denetleme Kurulu’nun kurulacağını, artık bir çok düzenlemenin bu mekanizmadan geçeceğini, Turizm Polisi’nin de göreve başlayacağını söyledi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Turizm
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Wewic 2019-10-22 14:04:56

Magusa balikci barinagini unudmayiniz 3 sene oldu yikilali , ' ))

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