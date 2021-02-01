Uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

Beyarmudu’nda, H.U.(E-19), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutukladı.