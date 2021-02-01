Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı

Uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

Beyarmudu’nda, H.U.(E-19), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutukladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:36
691 Okunma
Uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

31.01.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Beyarmudu’nda, H.U.(E-19), birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek İngiliz Üstler Bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 80 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Salgınla mücadeleyi konuştular!
Salgınla mücadeleyi konuştular!
KAMU-İŞ YÜZDE 10.65’LİK KESİNTİYİ MAHKEMEYE TAŞIYOR
KAMU-İŞ YÜZDE 10.65’LİK KESİNTİYİ MAHKEMEYE TAŞIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim