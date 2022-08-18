Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı M.N.K'nin tasarrufunda 19 paket halinde 17 gram ağırlığında metamfetamin türü Uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, uyuşturucu maddelerin onun olduğu belirlenen zanlı M.G'nin de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı M.N.K'nin ikametgâhında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı M.A'nın aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 85 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını M.N.K'ye 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı B.E'nin ev arkadaşı olan M.N.K'nin teşvikiyle 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi Kermiya bölgesinde bir yere attığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, zanlı B.E'nin gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.N.K ve M.A'nın tutuklu diğer iki zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı M.N.K ve M.A'nın 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Hacımulla, diğer iki zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve M.G'nin 5 bin TL, Erdinç’in 10 bin TL nakit teminata yatırması ve ikişer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.