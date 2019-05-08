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Uyuşturucu tesiri altında kaza yapan zanlı teminata bağlandı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:45
Uyuşturucu tesiri altında kaza yapan zanlı teminata bağlandı
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(Kamalı Haber) – Haspolat bölgesinde uyustrucu madde tesiri altında kaza yapan ve bölgeye gelen polis ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üzerinde ve aracında yapılan aramada sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunan zanlı Aykut Günay dün  mahkeme huzuruna çıkarıldı ve ciddi teminat şartları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olayla lgili bulguları aktardı. Dümenci,  huzurda bulunan zanlının 4 Mayıs tarihinde 15.00 raddelerinde kullanımında bulunan araç ile hasarla sonuçlanan bir trafik kazası yaptığını söyledi. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulunması üzerine aracında ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 40 miligram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emre alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Halil Dümenci,  tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini belirtti.Dümenci, zanlının benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu, denetimli serbestlik yasasından yararlanıp ihlal ettiğini ve 18 Ocak’ta iki ay hapis cezası aldığını söyledi.

Dümenci, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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