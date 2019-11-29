Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluk

Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

29 Kasım 2019 Cuma 16:49
Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluk

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Yusuf Tezer ve meseleye bağlantısı görülüp tutuklanan zanlı Murat Gören dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından zanlı Yusuf Tezer’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 1 buçuk gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Yusuf Tezer’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı Murat Gören’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Murat Gören’nin ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Polis, olayın halen soruşturulduğunu belirterek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 29.11.2019 16:55
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaber4 TutuklulukZanlıUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sal 2019-11-29 18:15:17

Salın amsterdam gibi bakın nasıl bir turist girişi oluyor iki seneye kendileri tanıtlar ülkeler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kızılyürek’ten Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çağrı
Kızılyürek’ten Kıbrıs Cumhuriyeti’ne çağrı
‘Halk EL-SEN’in yanında saf tutmalı’
‘Halk EL-SEN’in yanında saf tutmalı’
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim