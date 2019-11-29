Uyuşturucu zanlılarına 4 gün tutukluk

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Yusuf Tezer ve meseleye bağlantısı görülüp tutuklanan zanlı Murat Gören dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, olguları aktardı. Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından zanlı Yusuf Tezer’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 1 buçuk gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Yusuf Tezer’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı Murat Gören’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı Murat Gören’nin ise herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Polis, olayın halen soruşturulduğunu belirterek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.