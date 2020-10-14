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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 14:20
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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu ikametgâhta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde kâğıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde, kapı girişinde zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram ağırlığında tütünle karışık sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İ.Y'dan 200 TL’ye aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının evinde 07.10 ile 08.00 saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgahına gidilip, sol elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü tutuklandığını belirtti.

 Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04.10.2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06 Ekim 2020 tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber üç kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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