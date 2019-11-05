Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı Haytham Almukdad dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan Abdullah I. A. Abudaqqa ve Ahmed I. A. Abudaqqa suçsuz oldukları anlaşılarak serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, 1.11.2019 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Cürümleri Önleme Şubesi’nde görev yapan polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Haytham Almukdad’ın cebindeki sigara paketinden 20 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Haytham Almukdad’ın kaldığı evde yapılan aramada salonda çekyat üzerinde 10 adet daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeleri ayni gün Gönyeli’de aranan bir şahıstan tanesini 80 TL’ye 35 adet olarak satın aldığını ve yine ayni gün bir şahsa 5 tanesini 500 TL’ye sattığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması,

KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.