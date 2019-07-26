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Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk!

26 Temmuz 2019 Cuma 15:17
Uyuşturucu zanlısına 3 gün tutukluluk!

Lefkoşa’da, hareketlerinden şüphelenilen ve evinde arama yapılan zanlı Abedalaziz Tıbbıya’nın tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde bulunarak, tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlının 25 Temmuz 2019 tarihinde Gönyeli’de CÖŞ ekibi tarafından hareketlerinden şüphelenildiğini ve mahkeme emriyle evinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram uyuşturucu madde ile kâğıt içinde tütünle karışık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Sevinç, zanlının konu maddeyi 5 gün önce Lefkoşa’da aranan bir şahıstan 100 TL karşılığında aldığının tespit edildiğini belirtti. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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