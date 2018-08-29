Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Uyuşturucuda dronlu sevkiyat

Uyuşturucu tacirleri yeni bir yöntem geliştirerek, Güney’den Kuzey’e uyuşturucu sevkiyatını drone ile yapmaya başladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:53
Uyuşturucuda dronlu sevkiyat

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre,Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi aldığı bir ihbar üzerine, Çağlayan bölgesinde ağaçlık bir alana Güney Kıbrıs’tan ‘drone’ ile uyuşturucu geldiği bilgisi üzerine, bölgedeki kamera görüntülerini mercek altına aldı.

İncelenen görüntülerde, 17 Ağustos tarihinde saat 16.00 raddelerinde Güney Kıbrıs’tan geldiği tespit edilen bir dronun boş ağaçlık bir araziye uyuşturucu atıldığını ve zanlı Orhan Iravul’un bölgeye giderek atılan maddeyi alıp aracına koyup uzaklaştığı tespit edildi.

Polis tarafından arandığını öğrenen Iravul’un ortadan kaybolduğu ve önceki gün Narkotik Şube’ye giderek teslim olduğu öğrenildi.

Iravul, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

10 gündür aranıyordu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, 18 Ağustos tarihinde şubeye gelen bir bilgide, Güney’den drone ile Çağlayan bölgesine boş bir araziye uyuşturucu atıldığını öğrenmeleri üzerine, bölgede geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Polis çavuşu Karam, bölgeden temin edilen kamera görüntülerinde 17 Ağustos tarihinde Güney Kıbrıs’tan gelen bir drone’nin Çağlayan bölgesine uyuşturucu madde atıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Karam, görüntülerde zanlı Orhan Iravul’un bölgeden bir şeyler alıp aracı ile kaçtığını ve polis tarafından arandığını öğrenmesi üzerine ortadan kaybolduğunu 10 gün sonra Narkotik Şube’ye giderek teslim olduğunu söyledi.

Kamera görüntüleri inceleniyor

Soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve birçok bilgi edindiklerini ifade eden Karam, bölgeden temin edilen kamera görüntülerinin inceleneceğini, teslim olan zanlının birçok beyanda bulunduğunu söyledi.

Kayıp emarelerin henüz bulunmadığını kaydeden polis çavuşu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDroneSevkiyatHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
erol veled 2018-08-29 15:00:42

Gercek olan birsey varsa iki kesim de uyusturucu illetinden kurtulabilir.Ornegin ,KKTC de borc icinde, tefecilerin eline dusmus sahislar ansizin zengin olmuslar.Iste polis bunlarin pesine dusse herseyi ortaya cikarir.Ama maalesef bazi polislerimiz de bu isin icine bulasmislar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim