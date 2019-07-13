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Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
Uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Girne’de bir evde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram uyuşturucu ve uyuşturucu içeren sigaralar bulunurken, 3 kişi tutuklandı. 

Polis Basın Bültenine göre, dün 17.20-19.30 saatleri arasında Girne’de L.U.A.’nın (E-26) kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sarma sigara izmariti ile yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve aynı ikametgahta misafir olarak bulunan M.D.M.(E-32) tutuklandı. 

Akabinde arama yapmak için M.D.M.’nin kalmakta olduğu ikametgaha gidildiği anda, söz konusu ikametgah içerisinde bulunan E.L.D.(E-33) polisleri fark etmesi üzerine, tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi attığı esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandı. 

Müteakiben ikametgahta yapılan aramada, üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet kağıt parçası ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor. 

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ: 2 KİŞİ TUTUKLANDI      
Polis 12-13 Temmuz tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen biri Lefkoşa’da diğeri de Gazimağusa’da olmak üzere 2 kişiyi tutukladı. 

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GirneUyuşturucuTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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