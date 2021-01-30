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Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.G dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 12:48
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Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.G dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.


Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili şunları aktardı:

Sakallı, 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’da zanlı Orçun Gülseren’in kaldığı evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 300 miligram ağırlığında kokain, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan, 1 adet 5 TL’lik banknot, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde olan 1 adet telefon kartı ve içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu

Bulunan maddeler emare olarak alındı.

Polis ayrıca zanlının tasarrufunda 19515 Euro, 800 sterlin, 33500 TL nakit paranın bulunduğunu ve izahat istendiğinde 14560 Euro parayı Ocak 2021 ayı içerisinde uyuşturucu satışından elde ettiği beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktaran polis söz konusu paralarında emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Serkan Sakallı zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise söz konusu uyuşturucu maddeleri Ocak ayı içerisinde 1000 Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain olarak aranmakta olan bir şahıstan aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Sakallı meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranmakta olan bir şahsın ve teyit tekzip edilmesi gereken ifade olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Son Güncelleme: 30.01.2021 13:59
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