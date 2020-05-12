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ÜZERİLERİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Ortaköy Lemar Süper market park yerinde tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh ve Mohannad Abdel Rauof AL Qoudah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mayıs 2020 Salı 14:10
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ÜZERİLERİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR

Ortaköy Lemar Süper market park yerinde tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh ve Mohannad Abdel Rauof AL Qoudah tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, Abdelrahman Amjed Mousa Alazzeh ve Mohannad Abdel Rauof AL Qoudah’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Tasarrufu suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Sevinç, 12.05.2020 tarihinde saat 00.40’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından Ortaköy Lemar Market arkasında ki Park alanında şüpheli olarak tespit edilen iki zanlının üzerlerinde yaptıkları aramada “Tecavüzkâr alet taşıdıklarını ve Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini” tespit etmeleri üzerine konu şahısları suçüstü hali gereği tutuklayıp Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube amirliğine teslim edildiklerini söyledi. Polis, aynı gün saat 01.30 raddelerinde ayni ekip tarafından olay yerinde yapılan teferruatlı aramada yerde üzerinde koli bandı sarılı Aseket marka hap kutusu içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti. Polis, zanlıların uyuşturucu maddeyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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cellat 2020-05-12 14:37:40

sorgusuz sualsiz yurt dışı ihracı yapacaksın. Dava, insan hakları hiçbir şey aynen geldiği yere yAllah

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