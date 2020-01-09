Üzüm çeşitleri ve yetiştiriciliği konusunda toplantı düzenlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre ‘Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği’ konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor. Toplantı, Mehmetçik bölgesinde bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında yapılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik KAS-KOOP tarafından düzenlenecek olan toplantı, yarın saat 18.00’de Mehmetçik’te Çelebi Garden’da yer alacak.

Toplantıya tüm bölge üreticileri davetlidir.