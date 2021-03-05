Vadili'de PCR testi yapılacak!

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Vadili'de koronavirüs vakası çıkması nedeniyle bugün vatandaşa PCR testi yapılacağını duyurdu.

Mehmet Adahan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün köyümüzde sabah 09.00 sonrası sağlık ocağında PCR test uygulaması yapılacaktır. Belgelilerimizin her aileden en az bir kişinin teste katılımları rica olunur. Şüpheli, bulaş tehlikesi olan, temaslı ailelerin, evlerinde kalmaları ve belediyemizi bilgilendirmeleri halinde test uygulamaları evlerinde yapılacaktır. Tüm belgelilerimizin Covid kurallarına uymaları, birbirimize saygı, sevgi ile yaklaşarak, evimizde karantina önlemlerimizi kendimiz uygulayarak, hastalığın yayılmasını durdurmamız, toplumsal görevimizdir. Hepinize sağlık ve sıhhat temenni eder, kurallara uyalım, maskesiz sokağa çıkmayalım, mesafemizi koruyalım, hijyen tedbirlerimizi alalım...evde kalalım, sağlıklı kalalım"