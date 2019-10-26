Vadili İnönü İlkokulu yararına etkinlik yapıldı

Vadili İnönü İlkokulu yararına bugün Vadili’de kültür etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte kurulan yiyecek içecek standlarından elde edilecek gelirle Vadili ve İnönü İlkokullarına projeksiyon cihazı alınacak.

Vadili İnönü İlkokulu yararına kültür etkinliği gerçekleştirildi.

Vadili İnönü İlkokulu Müdürü Fahri Tümkan, etkinlikten elde edilecek gelirle projeksiyon cihazı alınacağını belirterek, kültürün yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal da, kültürün yüzyıllar içerisinde oluştuğuna işaret ederek, yeni nesillere aktarılması ve yaşatılmasının altını çizdi.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan da, eğitim ve öğretim yanında sosyal kültürel değerlerin önemi vurguladı.

Etkinlikte gün boyunca çeşitli kültürel faaliyetlerin yanında, yiyecek, içecek satışı ve çocuklar için eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.