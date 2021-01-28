“VAKALAR, EK TEDBİRLERİ ZORUNLU KILDI”

“GİRNE VE LEFKOŞA’DA TEDBİRLERİN ARTTIRILMASI ZORUNLUYDU”

Katıldığı programda koronavirüsle mücadele ve ekonomi konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Ersan Saner, kış aylarının da etkisiyle koronavirüs vakalarında bir artış gözlemlenmekte olduğunu ve bu artışın getirisi olarak birtakım tedbirler alınmasının gerekli olduğunu vurguladı. Saner, Girne ve Lefkoşa’da artan vakalar nedeniyle tedbirlerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Saner, “bu konuda uyumlu bir çalışma içerisinde olmak zorundayız. Aksi takdirde tüm topluma yayılması halinde geriye dönülmez birçok sonuçlarla karşı karşıya kalacağız ve hepimiz çok üzüleceğiz” dedi.

SANER’DEN ETKİN DENETİM VURGUSU

Başbakan Saner, açık olan Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt ilçelerinin de kapanması halinde ülke ekonomisinin sıkıntıya düşeceğine işaret ederek, bugünden itibaren İlçe Emniyet Kurulları’nın bu ilçelerde etkin denetim gerçekleştireceğini vurguladı.

“EKONOMİ VE SAĞLIK BİRLİKTE YÜRÜTÜLMELİ”

Başbakan Saner, “İnsanlarımızın sağlığı her şeyden önemli ve hükümet olarak her türlü tedbiri alacağız dedik, ancak bunun yanında ülkenin ekonomik koşulları da söz konusudur” dedi. Ekonomiyle sağlığın birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Saner, bunun çok da kolay olmadığını dile getirdi.

“TEMASLILAR KENDİNİ GİZLEMESİN”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başbakan Saner, temaslı kişilerin kendilerini gizlememesini ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerini; kendilerini halsiz hisseden veya şikayetleri olan kişilerin de bir an önce PCR yaptırmalarını veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.