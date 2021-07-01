Varış: Asprin alınması anlamsızdır. Önerilmez

GÜNDEM KIBRIS

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Aşılanmada geldiğimiz durumu değerlendiren Varış, “Sağlık Bakanlığı üçüncü dozların üzerine de eğilmeli ve bir planlama yapmalıdır. Bununla ilgili herhangi bir bilimsel veri yoktur. Ancak Avrupa ülkelerinde bu başladı. Sağlık Bakanlığı çalışmalarını da yoğunlaştırmalıdır. Şu anda yaptıklarını biliyorum. Birazcık daha hızlanmamız gerekir. İstatistik verilerini doğru kabul edersek, toplumun yüzde 50’si aşılanmıştır. Bu ay sonuna kadar, Delta varyantı gelene kadar, ki umarım gelmez, toplumdaki aşılanmaya yoğunlaşılmalıdır. Aşı temini oldukça, aşılama yoğun olarak yapılır” dedi.

Aşı sonrasında aspirin kullanılması konusunda açıklamalarda bulunan Varış, “Astra Zeneca ve Johnson and Johnson aşılarında bir milyonda, 8 kişide pıhtılaşma görülmüştür. Enfeksiyonun kendisi zaten bu pıhtılaşmaya yatkındır. Aşılarda ise bu durum düşüktür. Yani aspirin alınması anlamsızdır. Önerilmemelidir” dedi.