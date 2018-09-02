Varoğlu: "İlaçlarımızın yüzde 90'ı devlet hastanelerinde yok"

Kıbrıs Postası’nın haberine göreThalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, dernek üyelerinin ülkenin çok ciddi sağlık sorunlarından etkilendiğini anlattı…

• Varoğlu, Thalassaemia hastalarının kullandığı “Desferal” isimli ilacın yaklaşık iki aydan beri hastalara temin edilmediğine vurgu yaparak, ilacın hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi. Başkan Varoğlu, ilacın neden temin edilemediğinin sebebini öğrenemediklerini ve Sağlık Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili bilgi alamadıklarına dikkat çekti ve “Türkiye’deki muhataplarımızla konuştum orada ilacın temininde herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

• Thalassaemia hastalarının kullandığı ilaçların yüzde 90’ının devlet hastanelerinde bulunmadığını işaret eden Varoğlu, hastaların bu ilaçları kendi imkanlarıyla, özel hastanelerden ya da eczanelerden almaya çalıştığını anlattı.

• Ayrıca, “Ülkemizde sağlık konusunda çok sorun var” diyerek, doktorların kendilerine uzun tarihli randevu vermesinden yakınan Ahmet Varoğlu, “Örneğin; bir ultrason randevusu en erken 2 ay sonraya veriliyor” dedi.

• Öte yandan, kan sıkıntısı yaşandığını, kan tetkiklerinin yapılamadığı bir dönemden geçildiğini de belirten Varoğlu, kit malzemesi eksikliğinin de olduğunu aktardı ve sağlık sisteminin yavaş çalıştığını ve ekipman, personel gibi eksiklikleri de hatırlattı.

Kıbrıs Postası - Rahmican ÇALIŞKAN

Kıbrıs Postası’na konuşan Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, ülkenin çok ciddi sağlık sorunları yaşadığı bu dönemde Thalessaemia Derneği üyelerinin de etkilendiğini söyledi.



“Hayati öneme sahip olan ilaç iki aydır hastalara temin edilmiyor”

Varoğlu, Thalassaemia hastalarının kullandığı “Desferal” isimli ilacın yaklaşık iki aydan beri hastalara temin edilmediğini anlattı. İlacın hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Varoğlu, ilacın neden temin edilemediğinin sebebini öğrenemediklerini ve Sağlık Bakanlığı’ndan da konuyla ilgili bilgi alamadıklarını, verilen cevapların ise tatmin edici olmadığını söyledi.

“Thalassaemia hastalarının ilaçlarının yüzde 90’nı devlet hastanesinde yok”

İlacın ülkeye yeterli miktarda gelmediğini işaret eden Varoğlu, “Türkiye’deki muhataplarımızla konuştum orada ilacın temininde herhangi bir sıkıntı yok” diye sözlerine ekledi. Thalassaemia hastalarının kullandığı ilaçların yüzde 90’ının devlet hastanelerinde bulunmadığına vurgu yapan Varoğlu, hastaların bu ilaçları kendi imkanlarıyla, özel hastanelerden ya da eczanelerden almaya çalıştığını anlattı.

“Ülkemizde sağlık konusunda çok sorun var”

Ayrıca doktorların kendilerine uzun tarihli randevu vermesinden yakınan Varoğlu, “Örneğin; bir ultrason randevusu en erken 2 ay sonraya veriliyor” dedi. Kan sıkıntısı yaşandığını, kan tetkiklerinin yapılamadığı bir dönemden geçildiğini de belirten Başkan Varoğlu, kit malzemesi eksikliğinin de olduğunu aktardı. “Ülkemizde sağlık konusunda çok sorun var” ifadelerini kullanan Ahmet Varoğlu, sağlık sisteminin yavaş çalıştığını ve ekipman, personel gibi eksiklikleri de hatırlattı.

“Protokolün amacı; doğru tedavi ve işbirliği”

Öte yandan, önceki gün Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği ile Türkiye Kan Hastalıkları Federasyonu arasında iş birliği protokolüne de değinen Varoğlu, protokolün tedavileri doğru bir şekilde yapılması ve işbirliği sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

“İleri tetkiklerin yardımlaşarak yapılmasını hedefliyoruz”

Thalassaemia hastalarının tedavilerinin uluslararası tedavi protokolünün gerektirdiği şekilde yapılması için yüksek çaba sarf ettiklerinin altını çizen Ahmet Varoğlu, “Türkiye Kan Hastalıkları Federasyonu ile iş birliği protokolünü imzalayarak karşılıklı sorunların, çalışmaların aşılması ve ileri tetkiklerin yardımlaşarak yapılmasını hedefliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.