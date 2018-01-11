Varoğlu: "Thalassaemialılar istihdam edilmiyor"

Gözde Süreç Sarı

Derneğin 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla “2. Uluslararası Thalassaemia Dernekler Seminerleri” gerçekleştirilecek.

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, Dernek Bilim Kurulu üyesi, genetik uzmanı Mustafa Yazman ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bugün dernekte basın toplantısı düzenlendi.

“2. Uluslararası Thalassaemia Dernekler Seminerleri” yarın 09.30’da Acapulco Resort Otel’de açılış konuşmalarıyla başlayacak, Cumartesi günü saat 19.30’da yapılacak 40. kuruluş yılı balosu ile sona erecek.

VAROĞLU: “HEDEFLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNE ULAŞILDI”

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, derneğin 40. yılını kutlamaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Varoğlu, 40 yıl içinde derneğin, devletin de yardımıyla hedeflerinin birçoğunu başardığını, 1980 yılında değişen Aile Yasası ile thalassaemia hastalığı ile doğan kişilerin sıfırlandığını kaydetti.

“THALASSAEMİALILAR İSTİHDAM EDİLMİYOR”

Buna rağmen kan sıkıntısının henüz çözülemediğini, eskiye göre bir rahatlama olmasına rağmen tam olarak çözüm sağlanamadığını dile getiren Varoğlu, thalassaemialıların yaşatılmasının hedefinin kaliteli yaşama hakkını elde etmek olduğunu belirtti.

Varoğlu, Engellileri Koruma ve Rehabilitasyon Yasası’nın yıllardan beri uygulanmadığını, engellilerin ve thalassaemialıların istihdam edilmediğini kaydetti.

Yeni hükümetin engellilere yönelik yasayı kısa sürede geçirmesini talep eden Varoğlu, engelli istihdamının sağlanması gerektiğini söyledi.

Seminerlere de değinen Varoğlu, ilk gün 7 derneğin sunum yapacağını, seminerlerin balo ile sona ereceğini kaydetti.

YAZMAN: “THALASSAEMİALI DOĞUM SIFIRLANDI”

Dernek Bilim Kurulu üyesi, genetik uzmanı Mustafa Yazman, 1980 yılında yapılan yasa ile taşıyıcıların tespit edilerek, yeni thalassaemialı bireylerin doğumunun önlendiğini belirtti.

Bununla birlikte 1992 yılından sonra thalassaemialı doğumun sıfırlandığını anlatan Yazman, bunun dünya literatürüne girmiş bir başarı olduğunu vurguladı.

Yazman, evlenecek olan her insanın laboratuara başvurarak thalassaemia testi yaptırması zorunluluğu bulunduğunu, iki taşıyıcının tespit edilmesi halinde sağlıklı doğum için gerekli danışmanlığın verildiğini kaydetti.