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Vatandaş isyan etti: "Ya yetkililer açtıkları çukuru kapatsın ya da bu işleri bıraksın"

26 Temmuz 2019 Cuma 10:55
Vatandaş isyan etti: "Ya yetkililer açtıkları çukuru kapatsın ya da bu işleri bıraksın"

Lefkoşa’da Mustafa Ruso Caddesi’nin Fiat Işıkları olarak bilinen tarafında her gün binlerce aracın kullandığı yolda enlemesine kazılan çukur vatandaşı isyan ettirdi.

Haber Kıbrıs’a ulaşan bir çok vatandaş, yolu her gün binlerce aracın kullandığını ve çukurun araçlara ciddi zarar verdiğini ifade etti. Vatandaşlar, “Artık bize de yazık. Her ay lastik ve aksam değişmekten belimiz büküldü. Ya yetkililer açtıkları çukuru kapatsın ya da bu işleri bıraksınlar. 10 kürek asfaltla çözülecek bir sorun günlerdir bizim arabalarımıza zarar veriyor” ifadelerini kullandı. Altyapı için kazılan yolun halen daha tamir edilmemesi ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

KAYNAK: HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 26.07.2019 11:07
Anahtar Kelimeler:
VatandaşYolHaberKıbrıs
Yorumlar
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insanoğlu 2019-07-26 11:11:29

vatandaşın arabası silindir amq

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Yola tuzak 2019-07-26 11:13:21

1 hafdadır yola tuzak gurdu geri zekalılar ne cant galdı ne ön dūzen bugūnda yįrtdık lasdiği

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vatandaş 2019-07-26 11:22:19

bu daha başlangıç bekleyin bakatım yeni kamera sistemleri için daha kazmaya başlamadılar yarın öbürgün ortalık delik dirsek dolacak bunlar alışdılar vatandaşa silindirleme işi yaptırsınlar

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