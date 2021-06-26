Vatandaşın Derdi Geçim, Hükümetin Derdi Seçim

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Asgari ücret kazanan vatandaşın yanında bir de emeklilik maaşıyla geçinmeye çalışanlar var. Hükümetin, yüzünü biraz da vatandaşa dönemsi gerektiğinden bahseden vatandaşların konuşmaları şu şekilde;

HALİL BİLENER: “BORÇLANMAZSAK GEÇİNMENİN MÜMNKÜNATI YOK”

“Hayat pahalılığında kim geçinebiliyor ki biz geçinelim, her şeye öyle bir zam geldi ki inanamıyorum. Borçlanırsak geçinebiliyoruz, borçlanmazsak mümkünatı yok. Hükümet kendi derdinde, özellikle Ulusal Birlik Partisi, kendi içinde seçim derdinde. Halkın derdine kimse eğilmiyor. Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı hayatı ucuzlatacağını söyledi, ucuzlattığı yok gün geçtikçe hayat pahalılaştırıyor.”

MUHİTTİN ÖZBİLEN: “30 YAŞINDAYIM AYRI BİR EVE ÇIKMAYA CESARET EDEMİYORUM”

“Ben ailemle kaldığım için şanda geçinebiliyorum fakat asgari ücret ile çalışanlar için çok büyük bir sıkıntı. Her gün zam yapılıyor. Ayrı eve çıkmaya çalışıyorum fakat geçinemeyeceğimi düşünüyorum. Evimde kedim var faturalarım ve borçlarım var 30 yaşındayım fakat cesaret edemiyorum.”

ZEKİ KIRMIZI: “ŞUAN Kİ HÜKÜMET GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ HÜKÜMET”

“Geçinmek mümkün değil, zorlanıyoruz. Temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra zar zor geçiniyoruz. Şuan ki hükümet gelmiş geçmiş en kötü hükümet”

RUHİ YİĞİT: “SEÇİM ZAMANI GELİNCE BUNLARI HÜKÜMETE SANDIKTA SORACAĞIM”

“Aldığımız para hiçbir şeye yetişmiyor. Her iki günde bir gıda, benzin ve tüpe para verince zaten aldığımız maaş bitiyor. Maaşlar zaten olduğu yerde duruyor arttığı yok geçinen varsa bilmem ama biz geçinemiyoruz. Evim kendimin, elektrik, su faturası dersen yaz geldi 700-800 TL fatura geliyor, emekli maaşımız da belli. Ev benim olmasa zaten hiç geçinemem. Seçim zamanı gelince bunları hükümete sandıkta soracağım.”

NACİ ERÇAL: “BİRİKMİŞ PARALARI HARCIYORUZ”

“Emekli oldum ve fakat eskiden kenara birkaç kuruş koyabiliyorduk, şimdi ise birikmiş paraları harcıyoruz. Seçim de olsa daha iyi olacağını düşünmüyorum durumumuzun.”

HALİL KIZILDAĞ: “SERÇİLENLERİN İŞ YAPMASI LAZIM”

“Ben şöyle böyle geçinebiliyorum, asgari ücret alanların nasıl geçindiğini çok merak ediyorum. Seçim çare değil, seçilenlerin iş yapması lazım, bu durum hangi koltuğa oturacağım meselesi değil, olmamalı.

HASAN KARAKAŞ: “SEÇİM ÖNEMLİ FAKAT BU DURUMDA GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

“Çok şükür iyiyiz dediğimiz kendi nefsimizi köreltmek için kullandığımız laflar. Ama geçinmekte cidden zorlanıyoruz. Bu pandemi döneminde daha dikkatli olmamız lazım ki eski düzenimize geri dönebilelim. Seçim önemli fakat bu durumda gerekli olduğunu düşünmüyorum. Görev süresi gelene kadar yönetsinler zaten halk onlara cevabını verecektir sandıkta.”

DİLARA ÖZTÜRK: “HÜKÜMETİMİZ OLDUĞUNA DÜŞÜNMÜYORUM”

“Ay sonunda geçinecek param kalmıyor ve daha 4 yaşında bir çocuğum var. Ay sonunda cebimde paraya dair hiçbir şey kalmıyor. Hükümetimiz olduğuna düşünmüyorum açıkçası.”

AYŞEGÜL FUNDA HAVALAR: “HÜKÜMET, SADECE SEÇİM DERRDİNE DÜŞMEMELİ”

“Hem kendi özel ihtiyaçlarım var hem de faturalar bunlar başını alıp gidiyorken ay sonunu getiremiyoruz. Hükümetin derdi kendini zaten aşmış. Bize de dönüp bakmalılar, sadece seçim derdine düşmemeliler. Birazda çevreye bakmalılar, fiyatlar yükseldikçe insanlar isyan etmeye başlıyor.”